«Аланию» не допустят до РПЛ из-за проблем со стадионом

Реконструкция арены во Владикавказе сильно затянулась.

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Владикавказская «Алания» не сумеет принять участие в следующем розыгрыше Российской Премьер-Лиги (РПЛ) даже в случае выхода в элитный дивизион по спортивному принципу.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», руководство РПЛ не позволит осетинскому клубу выступить в элитном дивизионе российского футбола из-за проблем с реконструкцией стадиона во Владикавказе.

Источник утверждает, что на реконструкцию стадиона «Алании» уйдёт ещё как минимум год. Во время реконструкции арены до сих пор не закончены монолитные (бетонные) работы, но уже успела проржаветь арматура. Интересно, что к отделке и коммуникациям строители ещё даже не приступали.