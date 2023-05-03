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Стало известно о подготовке в Саудовской Аравии нового предложения для Месси

В Саудовской Аравии готовят для форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси новое предложение. Об этом сообщает L’Equipe.

Стало известно о подготовке в Саудовской Аравии нового предложения для Месси
© Lenta.ru

Как стало известно источнику, в стране готовят «самое большое предложение в истории футбола». Отмечается, что контракт с игроком будет рассчитан на несколько лет. Одним из главных претендентов на нападающего является клуб «Аль Хиляль».

2 мая стало известно о решении ПСЖ отстранить Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Спортсмен отправился туда в качестве амбассадора туризма арабской страны, не предупредив руководство команды. В клубе крайне негативно отреагировали на поездку и усомнились в дальнейшем продлении контракта.

5 апреля сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение аргентинцу. Владельцы команды готовы платить Месси 400 миллионов евро в год.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

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