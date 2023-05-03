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На стадионе «Краснодара» во время матча Кубка РФ полностью погас свет

На стадионе «Краснодара» во время матча первого этапа финала плей офф Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России против тольяттинского «Акроном» полностью отключилось освещение.

На стадионе «Краснодара» во время матча Кубка России погас свет
© РИА Новости

Это случилось на 84 й минуте во время атаки «Акрона». Примерно через 15 секунд освещение появилось на рекламных щитах, еще через несколько секунд на стадион полностью вернули свет.

После 87 минут счет в матче — 0:0. Победитель встречи сыграет с «Уралом» в матче второго этапа финала плей офф Пути регионов Кубка России.

Прямую трансляцию встречи смотрите в эти минуты на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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