«Бавария» отказалась от Осимхена из-за высокой цены и рассматривает Коло-Муани и Хейлунда
«Бавария» отказалась от идеи приобретения Виктора Осимхена.
Мюнхенцы считают трансфер форварда «Наполи» (120-150 млн евро) слишком дорогим, сообщает Bild.
По данным источника, теперь «Бавария» рассматривает возможность покупки Рандаля Коло-Муани («Айнтрахт») или Расмуса Хейлунда («Аталанта»).
При этом переход Коло-Муани тянет примерно на 120 млн евро, а рыночную стоимость Хейлунда Transfermarkt оценивает в 35 млн.