«Бавария» отказалась от Осимхена из-за высокой цены

По данным источника, теперь «Бавария» рассматривает возможность покупки Рандаля Коло-Муани («Айнтрахт») или Расмуса Хейлунда («Аталанта»).

При этом переход Коло-Муани тянет примерно на 120 млн евро, а рыночную стоимость Хейлунда Transfermarkt оценивает в 35 млн.