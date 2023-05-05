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«Бавария» отказалась от Осимхена из-за высокой цены и рассматривает Коло-Муани и Хейлунда

«Бавария» отказалась от идеи приобретения Виктора Осимхена.

«Бавария» отказалась от Осимхена из-за высокой цены
© Sports.ru

Мюнхенцы считают трансфер форварда «Наполи» (120-150 млн евро) слишком дорогим, сообщает Bild.

По данным источника, теперь «Бавария» рассматривает возможность покупки Рандаля Коло-Муани («Айнтрахт») или Расмуса Хейлунда («Аталанта»).

При этом переход Коло-Муани тянет примерно на 120 млн евро, а рыночную стоимость Хейлунда Transfermarkt оценивает в 35 млн.

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