Йоканович уйдет из «Динамо» из-за невыполнения поставленных задач

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович по окончании сезона покинет свой пост. Об этом сообщает Sport24.

«Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.

Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», — рассказал источник издания.

54-летний специалист возглавил «Динамо» перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, а в день празднования столетия уступила воронежскому «Факелу» на своем стадионе 0:2.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо», набрав 39 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда не может выиграть два матча подряд. В следующем туре бело-голубые сыграют с подмосковными «Химками».