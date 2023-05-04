$79.31-0.6587.58-0.08

Источник: Йоканович уйдет из «Динамо» из-за невыполнения поставленных задач

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович по окончании сезона покинет свой пост. Об этом сообщает Sport24.

Йоканович уйдет из «Динамо» из-за невыполнения поставленных задач
© globallookpress.com

«Соглашение Йокановича с «Динамо» не будет продлено, тренер не выполнил поставленных задач. Славиша планирует вернуться в Сербию.

Из опций продолжения тренерской карьеры возможен вариант с возвращением в «Партизан». Также есть возможность возглавить сборную Сербии или поехать в чемпионаты Катара или Саудовской Аравии», — рассказал источник издания.

54-летний специалист возглавил «Динамо» перед стартом сезона. Под его руководством команда вылетела из Кубка России, а в день празднования столетия уступила воронежскому «Факелу» на своем стадионе 0:2.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо», набрав 39 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. Команда не может выиграть два матча подряд. В следующем туре бело-голубые сыграют с подмосковными «Химками».

Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что Славишы Йокановича не будет в «Динамо» в следующем сезоне.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий