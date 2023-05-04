Нападающий ПСЖ Лионель Месси поставил «Барселоне» еще один ультиматум. Об этом сообщает AS.

Аргентинец назвал обязательным условием своего возвращения игру за сине-гранатовых под 10-м номером. На данный момент этот номер принадлежит воспитаннику каталонцев Ансу Фати, который не хочет уступать его Месси или покидать команду. Уточняется, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта ищет варианты решения этой проблемы.

Ранее стало известно, что Месси требует у «Барселоны» решить вопрос с его трансфером до конца сезона. В команде заявили, что готовы удовлетворить это требование.

3 мая L’Equipe сообщил, что руководство ПСЖ отказывается продлевать контракт с Месси. Отмечается, что в клубе крайне негативно отреагировали на несогласованную поездку форварда в Саудовскую Аравию.