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«Бавария» откажется от идеи с приобретением Осимхена из-за его внушительной стоимости

«Бавария» собирается приостановить попытки по приобретению форварда «Наполи» Виктора Осимхена из-за внушительного ценника на игрока, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

«Бавария» откажется от покупки Осимхена из-за его внушительной стоимости
© Чемпионат.com

По информации источника, мюнхенцы выйдут из борьбы за нападающего в связи с тем, что президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис не намерен снижать его стоимость. «Бавария» готова приобрести Осимхена не более чем за € 100 млн, в то время как «Наполи» требует за своего игрока € 150 млн.

Отмечается, что на футболиста продолжают претендовать «Манчестер Юнайтед», выбирающий между нигерийцем и Коло Муани, и «ПСЖ», который не является приоритетным вариантом продолжения карьеры для молодого форварда.

В текущем сезоне на счету 24-летнего нападающего 33 матча за «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и четырьмя результативными передачами.

Контракт игрока с «партенопейцами» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость форварда по данным интернет-портала Transfermarkt – € 100 млн.

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