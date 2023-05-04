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Reuters: Месси получил официальное предложение от клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль"

Аргентинский нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси получил официальное предложение от футбольного клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль". Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к игроку.

Месси получил официальное предложение от клуба из Саудовской Аравии
© globallookpress.com

По данным источника, предложение, которое Месси получил от клуба из Саудовской Аравии, - единственное на данный момент. Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" готов платить аргентинцу $400 млн в год. Еще одним вариантом продолжения карьеры для Месси называлось возвращение в испанскую "Барселону".

Стала известна зарплата Месси в случае возвращения в «Барселону»

1 мая Месси покинул расположение ПСЖ без разрешения клуба и отправился в Саудовскую Аравию. Он является послом страны по туризму. Позднее французская радиостанция RMC Sport сообщила, что клуб отстранил аргентинца от матчей на две недели. Источник Reuters сообщил, что отстранение было наложено на него после того, как Месси сказал руководству парижского клуба, что не останется в команде по окончании этого сезона.

Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года. В составе команды аргентинец стал чемпионом Франции и победителем суперкубка страны. С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону", вместе с ней нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

За сборную Аргентины Месси принял участие в 174 матчах. 35-летний нападающий является чемпионом мира (2022), победителем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2008).

В декабре 2022 года контракт с клубом из Саудовской Аравии "Аль-Наср" подписал трехкратный обладатель "Золотого мяча" португалец Криштиану Роналду.

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