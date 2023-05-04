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Португальца Роналду наградят почетной медалью

Португальского футболиста саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду наградят почетной медалью Лиссабона, передает сайт городского совета португальской столицы.

Португальца Роналду наградят почетной медалью
© Личный архив Криштиану Роналду

Решение о награждении футболиста приняли члены городского совета Лиссабона. 37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед".

2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В текущем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах чемпионата, отметившись 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Клуб идет на втором месте в турнирной таблице.

Ранее Роналду занял первое место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

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