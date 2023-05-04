Португальца Роналду наградят почетной медалью

Решение о награждении футболиста приняли члены городского совета Лиссабона. 37-летний Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед" .

2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. В текущем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах чемпионата, отметившись 12 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Клуб идет на втором месте в турнирной таблице.