«Наполи» впервые стал чемпионом Италии со времен Марадоны

Итальянский футбольный клуб «Наполи» в третий раз в истории завоевал скудетто, став чемпионом страны. Это золото стало для неаполитанцев первым за более чем 30 лет после великого Диего Марадоны.

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Чемпионский матч пришелся на 33-й тур национального чемпионата. «Наполи» гостил в Удине, где лазурно-белых устраивала ничья. По ходу встречи Кварацхелия и компания уступали «Удинезе», но усилиями Виктора Осимхена сумели забить на 53-й минуте. Этот удар стал для южан золотым и «взорвал» улицы Неаполя, где тысячи болельщиков празднуют триумф своей команды. Тифози поют песни, перекрывают улицы, жгут файеры и скандируют фамилии своих любимцев.