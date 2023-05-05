Спаллетти стал самым возрастным тренером, выигравшим Серию А

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти стал самым возрастным специалистом, которому удалось привести свою команду к победе в чемпионате Италии по футболу, сообщает в социальной сети Opta. Неаполитанцы досрочно одержали победу в Серии А 4 мая. На этот день Спаллетти исполнилось 64 года и 58 дней. В матче 33-го тура итальянской Серии А неаполитанцы сыграли вничью с "Удинезе" со счетом 1:1, что позволило подопечным Лучано Спаллетти выиграть турнир за пять туров до конца. Вместе с "Наполи" чемпионом стал экс-игрок казанского "Рубина" и "Локомотива" Хвича Кварацхелия. "Наполи" стал трехкратным чемпионом страны. Также он выигрывал Серию А в сезонах-1986/87 и 1989/90. Спаллетти возглавил "Наполи" в июле 2021 года. Он занимал пост главного тренера петербургского "Зенита" в период с 2009 по 2014 год. Вместе с ним команда дважды становилась чемпионом России (2010, 2011/2012), выигрывала Кубок страны — 2009/2010, а также завоевала Суперкубок России — 2011. Ранее главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не сдержал эмоций после поражения от "Интера" в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.