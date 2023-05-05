Жапаров поблагодарил президента ФИФА за помощь в развитии киргизского футбола

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность прибывшему в республику главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за оказываемую киргизскому футболу поддержку. Об этом глава государства заявил в пятницу в Бишкеке во время встречи с Инфантино, сообщила пресс-служба лидера Киргизии.

"Если мы рассматриваем международный футбол как отдельную семью, мы считаем себя полноправным членом этой семьи. Поэтому мы твердо верим, что ФИФА будет относиться к нам как к брату в семье", - сказал Жапаров.

Жапаров выразил уверенность, что нынешний приезд Инфантино в страну символичен и важен с точки зрения развития киргизского футбола. Он также заверил, что за последние годы в республике увеличилось количество людей, выбирающих активный образ жизни и занимающихся спортом. При этом он считает, что данный факт свидетельствует о том, что государство придает большое значение спортивной сфере, в том числе футболу.

Инфантино рассказал, что одной из целей ФИФА является оказание содействия развитию футбола в Киргизии. Глава ФИФА отметил хорошо проводимую работу Киргизским футбольным союзом и обозначил о намерении международной федерации внести максимальный вклад в развитие футбола в стране. В частности, ФИФА готова инвестировать и оказать техническую поддержку детско-юношеской академии футбола на Иссык-Куле и другим объектам. Руководитель ФИФА констатировал, что на протяжении 10 лет в возглавляемой им организации наблюдают как киргизский футбол хорошо развивается и показывает достойные результаты.