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Жапаров поблагодарил президента ФИФА за помощь в развитии киргизского футбола

Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил благодарность прибывшему в республику главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за оказываемую киргизскому футболу поддержку. Об этом глава государства заявил в пятницу в Бишкеке во время встречи с Инфантино, сообщила пресс-служба лидера Киргизии.

Жапаров поблагодарил президента ФИФА за помощь в развитии киргизского футбола
© РИА Новости

"Если мы рассматриваем международный футбол как отдельную семью, мы считаем себя полноправным членом этой семьи. Поэтому мы твердо верим, что ФИФА будет относиться к нам как к брату в семье", - сказал Жапаров.

Жапаров выразил уверенность, что нынешний приезд Инфантино в страну символичен и важен с точки зрения развития киргизского футбола. Он также заверил, что за последние годы в республике увеличилось количество людей, выбирающих активный образ жизни и занимающихся спортом. При этом он считает, что данный факт свидетельствует о том, что государство придает большое значение спортивной сфере, в том числе футболу.

Инфантино рассказал, что одной из целей ФИФА является оказание содействия развитию футбола в Киргизии. Глава ФИФА отметил хорошо проводимую работу Киргизским футбольным союзом и обозначил о намерении международной федерации внести максимальный вклад в развитие футбола в стране. В частности, ФИФА готова инвестировать и оказать техническую поддержку детско-юношеской академии футбола на Иссык-Куле и другим объектам. Руководитель ФИФА констатировал, что на протяжении 10 лет в возглавляемой им организации наблюдают как киргизский футбол хорошо развивается и показывает достойные результаты.

Во время встречи президент Киргизии признался, что из всех видов спорта ему очень близок футбол, он играет в него с самого детства, а также с большим интересом следит за событиями в мире футбола.

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