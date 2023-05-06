Назван лучший тренера апреля в РПЛ

В прошлом месяце армейцы выиграли четыре матча из пяти в рамках Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков. ЦСКА обыграл «Факел» (2:0), «Химки» (3:0), «Урал» (2:1), «Ахмат» (3:1) и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Прямо сейчас армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.