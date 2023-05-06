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Владимир Федотов признан лучшим тренером апреля в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признан тренером месяца в Российской Премьер-Лиге по итогам апреля, сообщает телеграм-канал РПЛ.

Назван лучший тренера апреля в РПЛ
© Чемпионат.com

В прошлом месяце армейцы выиграли четыре матча из пяти в рамках Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков. ЦСКА обыграл «Факел» (2:0), «Химки» (3:0), «Урал» (2:1), «Ахмат» (3:1) и сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Прямо сейчас армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 48 очков.

Голосование болельщиков Федотов выиграл с незначительным отрывом от главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Эксперты РПЛ отдали Владимиру Федотову два голоса, эксперты «Матч Премьер» — пять из пяти.

На награду лучшему тренеру месяца в РПЛ также претендовали Валерий Карпин («Ростов») и Гильермо Абаскаль («Спартак»).

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