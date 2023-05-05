«Ньюкасл» заинтересован в приобретении Неймара

Акционеры «Ньюкасла» заинтересованы в приобретении звёздного нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает 90min. Владельцы клуба в ближайшее трансферное окно намерены совершить громкий трансфер.

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«Ньюкасл» хочет усилить позицию левого нападающего перед следующим сезон. «Сороки» намерены усилить состав в преддверии вероятного возвращения в Лигу чемпионов.

«Ньюкасл» с 65 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» намерен в ближайшее время продать Неймара. Его контракт рассчитан до лета 2025 года с возможностью продления на один сезон. За ситуацией также следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».