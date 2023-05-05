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Болельщик погиб во время празднования победы «Наполи» в чемпионате Италии

В перестрелке во время празднования победы «Наполи» в чемпионате Италии погиб болельщик. Об этом сообщает La Repubblica.

Болельщик погиб во время празднования победы «Наполи» в чемпионате Италии
© Lenta.ru

Как стало известно источнику, 26-летний фанат был ранен и доставлен в неаполитанскую больницу, где вскоре скончался. Родственники, узнав о смерти мужчины, совершили нападение на отделение клиники, нанеся ему серьезный ущерб.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Отмечается, что с травмами разного характера за помощью медиков обратились еще несколько человек.

4 мая «Наполи» выиграл чемпионат Италии по футболу впервые за 33 года. Команда на выезде сыграла вничью 1:1 с «Удинезе» в матче 33-го тура серии А и досрочно обеспечила себе чемпионство.

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