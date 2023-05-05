Болельщик погиб во время празднования победы «Наполи» в чемпионате Италии

В перестрелке во время празднования победы «Наполи» в чемпионате Италии погиб болельщик. Об этом сообщает La Repubblica.

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Как стало известно источнику, 26-летний фанат был ранен и доставлен в неаполитанскую больницу, где вскоре скончался. Родственники, узнав о смерти мужчины, совершили нападение на отделение клиники, нанеся ему серьезный ущерб.

Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Отмечается, что с травмами разного характера за помощью медиков обратились еще несколько человек.