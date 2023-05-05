Премьер Италии поздравила "Наполи" с победой в чемпионате страны по футболу

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила "Наполи", который впервые с 1990 года стал чемпионом страны по футболу.

"Спустя 33 года "Наполи" снова стал чемпионом Италии. Поздравляю всю команду, тренера Лучано Спаллетти и весь клуб с этим заслуженным результатом", - написала она в пятницу в Twitter.

Свои поздравления клубу выразили многие итальянские политики, включая вице-премьера, министра инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, который в настоящий момент продолжает проходить в миланской больнице лечение лейкоза.

В четверг "Наполи" со счетом 1:1 на выезде сыграл вничью с "Удинезе" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу и досрочно стал победителем турнира. Неаполитанский клуб стал чемпионом Италии в третий раз. Ранее они завоевывали трофей в сезонах-1986/87 и 1989/90, когда за команду выступал аргентинец Диего Марадона.