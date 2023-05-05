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Футболистка Сидни Леру просит уменьшить ей грудь в FIFA 23

Нападающая «Орландо» Сидни Леру потребовала уменьшить грудь её персонажу в игре FIFA 23.

Нападающая «Орландо» просит уменьшить ей грудь в FIFA 23
© Чемпионат.com

Футболистке не понравилось, как она выглядит в игре, а в частности размер груди у анимационного персонажа.

«Они сделали повязку на голове, косу, татуировку на шее, чрезмерно выщипанные брови, и кто-то даже сделал меня С БОЛЬШОЙ ГРУДЬЮ!!! Сделайте мою грудь чуть поменьше и наденьте другую майку», — написала футболистка в «Твиттере».

«Пожалуйста, скажите мне, что я не сканировала своё тело ради этого», — прокомментировала Леру в той же соцсети появившееся в интернете видео празднования ею самой гола в FIFA 23.

Напомним, EA и FIFA прекратили 30-летнее сотрудничество, и, начиная со следующего выпуска, игра будет называться EA Sports FC.

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