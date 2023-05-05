Тренер «ПСЖ» не стал прямо отвечать на вопрос о возвращении Месси в состав

«Вернётся ли Месси в состав «ПСЖ» после дисквалификации? Посмотрим, когда он вернётся. Очевидно, что сначала будет разговор между Лео и клубом. Также это зависит и от него самого, он сам должен быть заинтересован в первую очередь», — приводит слова Галтье RMC Sport.