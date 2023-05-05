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Тренер «ПСЖ» Галтье не стал прямо отвечать на вопрос о возвращении Месси в состав

Главный тренер французского «ПСЖ» Кристоф Галтье не стал прямо отвечать на вопрос о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в состав команды после отбывания им двухнедельной дисквалификации. Специалист отметил, что окончательное решение будет зависеть в первую очередь от решения самого аргентинца.

Тренер «ПСЖ» не стал прямо отвечать на вопрос о возвращении Месси в состав
© Чемпионат.com

«Вернётся ли Месси в состав «ПСЖ» после дисквалификации? Посмотрим, когда он вернётся. Очевидно, что сначала будет разговор между Лео и клубом. Также это зависит и от него самого, он сам должен быть заинтересован в первую очередь», — приводит слова Галтье RMC Sport.

35-летний Месси улетел в Саудовскую Аравию без разрешения Галтье и спортивного менеджмента «ПСЖ». По информации СМИ, аргентинец может уже больше не сыграть за парижан.

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