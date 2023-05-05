КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов» по итогам матча 25-го тура РПЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» и «Ростов» по итогам матча 25 го тура РПЛ. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
«Клубы оштрафованы на 20 тысяч рублей, потому что затянули выход из раздевалок на две минуты. «Спартак» также должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Тренерский штаб красно-белых покинул свою зону на бровке, когда праздновал гол.
«Ростов» также оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».
Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1. Свой дебютный мяч за «Ростов» забил Александр Селява, открыв счёт на 80-й минуте дальним ударом. На четвёртой компенсированной минуте ответный мяч забил Александр Соболев.