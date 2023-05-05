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КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов» по итогам матча 25-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» и «Ростов» по итогам матча 25 го тура РПЛ. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов» по итогам матча 25-го тура РПЛ
© Betassist

«Клубы оштрафованы на 20 тысяч рублей, потому что затянули выход из раздевалок на две минуты. «Спартак» также должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Тренерский штаб красно-белых покинул свою зону на бровке, когда праздновал гол.

«Ростов» также оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение», — цитирует Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча в Москве завершилась со счётом 1:1. Свой дебютный мяч за «Ростов» забил Александр Селява, открыв счёт на 80-й минуте дальним ударом. На четвёртой компенсированной минуте ответный мяч забил Александр Соболев.

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