КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Ростов» по итогам матча 25-го тура РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» и «Ростов» по итогам матча 25 го тура РПЛ. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц .

«Клубы оштрафованы на 20 тысяч рублей, потому что затянули выход из раздевалок на две минуты. «Спартак» также должен выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Тренерский штаб красно-белых покинул свою зону на бровке, когда праздновал гол.