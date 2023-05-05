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Дзюба потроллил Пиняева фотографией с ползунками

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба в своих соцсетях потроллил одноклубника Сергея Пиняева. Форвард опубликовал фотографию детских ползунков в дизайне формы "Манчестер Юнайтед", которую выложил у себя на странице 18-летний форвард "красных дьяволов" Алехандро Гарначо, который скоро станет отцом.

Дзюба потроллил Пиняева фотографией с ползунками
© Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

"Молния! Гарначо анонсирует переход Пиняева в "МЮ"! Трансфер все-таки состоится?!", - сыронизировал Дзюба.

t.me/arsenversen/1569

17-летний Сергей Пиняев перешел в стан "железнодорожников" в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за самарские "Крылья Советов".

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 17 встречах, забив четыре гола. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Игрок быстро восстановился и вернулся к игре. А в ноябре дебютировал за сборную России в матче против Таджикистана.

Ранее Александр Мостовой назвал Сергея Пиняева лучшим молодым футболистом сезона в РПЛ.

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