Дзюба потроллил Пиняева фотографией с ползунками

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба в своих соцсетях потроллил одноклубника Сергея Пиняева. Форвард опубликовал фотографию детских ползунков в дизайне формы "Манчестер Юнайтед", которую выложил у себя на странице 18-летний форвард "красных дьяволов" Алехандро Гарначо, который скоро станет отцом.

© Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

"Молния! Гарначо анонсирует переход Пиняева в "МЮ"! Трансфер все-таки состоится?!", - сыронизировал Дзюба.

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17-летний Сергей Пиняев перешел в стан "железнодорожников" в зимнее трансферное окно. До этого он выступал за самарские "Крылья Советов".

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) игрок принял участие в 17 встречах, забив четыре гола. Отметим, что футболист неоднократно проходил стажировку в "Манчестер Юнайтед".

Напомним, 20 июля футболисту во время тренировки стало плохо и он был госпитализирован. Врачи установили диагноз — левосторонний спонтанный пневмоторакс. Игрок быстро восстановился и вернулся к игре. А в ноябре дебютировал за сборную России в матче против Таджикистана.