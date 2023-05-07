Венгерский клуб Черчесова заинтересовался футболистом сборной России

Венгерский «Ференцварош» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» и сборной России Далера Кузяева. Об этом Будапешта Станислав Черчесов.
«Понятно, что если у такого футболиста заканчивается контракт, и мы читаем, что им интересуются турецкие клубы, естественно он и нам может быть интересен. Другое дело, насколько его способны привлечь», — заявил Черчесов.
Он также добавил, что в ближайшее время позвонит игроку.
5 мая «Ференцварош» второй раз подряд стал чемпионом Венгрии. Команда обеспечила себе победу досрочно.
Контракт Кузяева с «Зенитом» истечет 30 июня. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.