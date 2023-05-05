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Месси публично извинился перед игроками и сотрудниками «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пытается загладить конфликт с клубом. Аргентинский форвард публично извинился перед партнёрами и сотрудниками «Пари Сен-Жермен».

Месси публично извинился перед игроками и сотрудниками «ПСЖ»
© Чемпионат.com

«Здравствуйте, я хотел записать это видео из-за всего происходящего. Прежде всего, приношу извинения товарищам по команде и всем сотрудникам клуба. Честно говоря, я думал, что у нас будет выходной после игры, как это происходило в предыдущие недели. Я организовал эту поездку в Саудовскую Аравию заранее и не мог её отменить. Повторяю, я сожаления о том, что сделал, и принимаю любое решение. Ничего больше, обнимаю», – говорит Месси в видео, опубликованном в соцсетях.

Напомним, Месси покинул расположение парижского клуба без разрешения главного тренера Кристофа Галтье и футбольного советника Луиша Кампуша после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3). В итоге «ПСЖ» отстранил нападающего Лионеля Месси от команды на две недели.

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