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Роналдиньо осудил фанатов "ПСЖ" за свист и оскорбления в адрес Месси

Бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо раскритиковал болельщиков за плохое отношение к нападающему «Пари Сен-Жермен» Лионелю Месси.

Роналдиньо осудил фанатов "ПСЖ" за свист в адрес Месси
© Газета.ru

«Никогда не пойму свист и оскорбления в адрес Месси. Если вы освистываете лучшего игрока мира, кому вы будете аплодировать?» — передает слова Роналдиньо Barça Buzz.

Ранее клуб принял решение отстранить игрока от основного состава на две недели из-за несогласованной поездки Месси в Саудовскую Аравию и пропуска тренировки команды.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов MLS или Саудовской Аравии. Еще одним вариантом продолжения карьеры чемпиона мира — 2022 является возвращение в «Барселону». Месси выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год.

Ранее глава фанатского объединения «Пари Сен-Жермен» Ромен Мабиль высказался за уход бразильского нападающего Неймара из клуба.

3 мая фанаты окружили дом бразильского футболиста, а до этого скандировали оскорбления в адрес нападающего перед штаб-квартирой клуба.

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