Роналдиньо осудил фанатов "ПСЖ" за свист в адрес Месси

«Никогда не пойму свист и оскорбления в адрес Месси. Если вы освистываете лучшего игрока мира, кому вы будете аплодировать?» — передает слова Роналдиньо Barça Buzz.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов MLS или Саудовской Аравии. Еще одним вариантом продолжения карьеры чемпиона мира — 2022 является возвращение в «Барселону». Месси выступал за каталонцев с 2003 по 2021 год.