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Юссуф Эн-Несири признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле

Марокканский нападающий «Севильи» Юссуф Эн-Несири был признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле, сообщает официальный сайт турнира.

Юссуф Эн-Несири признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле
©  BeIN Sports

В пяти матчах прошедшего месяца андалусийцы набрали 13 очков из 15 возможных, а сам форвард забил три мяча. «Севилья» одержала победы в матчах с «Кадисом», «Вильярреалом» и «Атлетиком» Бильбао, единственная ничья в апреле пришлась на игру с «Сельтой».

Лучшим игроком марта был признан французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Эн-Несири ранее получал эту награду в январе 2021 года.

После 33-х туров «Севилья» с 44 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующим соперником команды станет «Вальядолид», встреча состоится 14 мая.

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