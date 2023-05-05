Юссуф Эн-Несири признан лучшим игроком Ла Лиги в апреле

В пяти матчах прошедшего месяца андалусийцы набрали 13 очков из 15 возможных, а сам форвард забил три мяча. «Севилья» одержала победы в матчах с «Кадисом», «Вильярреалом» и «Атлетиком» Бильбао, единственная ничья в апреле пришлась на игру с «Сельтой».