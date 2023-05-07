Бразильские игроки "Реала" попросили руководство клуба подписать Неймара

Бразильские футболисты "Реала" хотят, чтобы нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар перешел в мадридский клуб. Об этом сообщает Todofichaes.
По информации источника, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао находятся в хороших взаимоотношениях с Неймаром и просят руководство "Реала" осуществить его переход. Игрок перешел в "Пари Сен-Жермен" в августе 2017 года из "Барселоны", став на тот момент самым дорогим футболистом в истории. Из-за травмы он пропускает остаток сезона-2022/23 и вернется в строй только в начале лета.
Портал Transfemarkt оценивает Неймара в €70 млн. Ранее глава фанатского объединения "Пари Сен-Жермен" Ромен Мабиль высказался за уход бразильского нападающего Неймара из клуба.