Бразильские игроки "Реала" попросили руководство клуба подписать Неймара

По информации источника, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао находятся в хороших взаимоотношениях с Неймаром и просят руководство "Реала" осуществить его переход. Игрок перешел в "Пари Сен-Жермен" в августе 2017 года из "Барселоны", став на тот момент самым дорогим футболистом в истории. Из-за травмы он пропускает остаток сезона-2022/23 и вернется в строй только в начале лета.