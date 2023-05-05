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Молодёжная команда «Зенита» стала серебряным призёром МФЛ

Молодёжная команда санкт-петербургского «Зенита» стала серебряным призёром Молодёжной футбольной лиги сезона-2022/2023, обыграв сверстников из московского «Динамо» со счётом 3:1.

Молодежная команда «Зенита» стала серебряным призером МФЛ
© АЛЕНА ЯШИНА, ФК «ЗЕНИТ»

Матч прошёл в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена», посмотреть игру пришли 642 зрителя. За «Зенит» дублем отличился Данила Козлов, ещё один мяч на счету Акима Белохонова. За «Динамо» забил Степан Обрывков.

Сезон-2021/2022 молодёжный «Зенит» завершил на четвёртой строчке в турнирной таблице. Победителем МФЛ тогда стал ЦСКА. В нынешнем сезоне чемпионство досрочно оформил молодёжный состав «Краснодара».

До завершения чемпионата командам остаётся сыграть два тура. «Динамо» на данный момент занимает восьмое место в таблице.

«Зенит» стал обладателем серебряных медалей впервые с 2002 года. Возглавляет команду Константин Коноплёв.

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