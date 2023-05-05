Жером Ротен не принял извинения от Месси и раскритиковал игрока

«Он совершил ошибку, он осознает ее. Так что это уже означает, что «ПСЖ» был прав, наложив на него санкции, потому что это непрофессиональный проступок. Я не менеджер клуба, но мое мнение таково. Я бросаю мяч обратно Лео Месси: он тут уже в течение двух лет, его вклад на поле достаточный? Ответ – нет. По-моему, «ПСЖ» не нуждается в Месси, чтобы стать чемпионом Франции… Зная, что он точно уйдет, вот так заканчивать приключение в Париже…



Это грустно, но извинения ничего не меняют. Он много раз извинялся за своё поведение на поле? За то, что время от времени проваливал игры? За выпады в СМИ? За игнорирования болельщиков?



Он снял видео с извинениями, хорошо. Но у меня остаётся немного горький привкус: он говорит, что извиняется перед товарищами по команде или тренерами, но не перед болельщиками. Я не понимаю, почему он сказал, что не мог отложить поездку. Он нашёл отговорку… Он извиняется, но находит отговорку. Ваша работа в чём? Покрасоваться и получить большой чек? Или играть в футбол и защищать цвета «ПСЖ» как можно лучше?» – сказал Ротен в эфире RMC.