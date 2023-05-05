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Игрок ЦСКА Карраскаль стал лучшим дриблером в мире по версии CIES

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль был признан лучшим дриблером мира по версии CIES Football Observatory (Международного центра спортивных исследований).

Игрок ЦСКА Карраскаль стал лучшим дриблером в мире по версии CIES
© РИА Новости

Игрок московской команды занял первое место в рейтинге CIES, опередив Джека Грилиша ("Манчестер Сити"), Лероя Сане ("Бавария"), Лионеля Месси ("ПСЖ") и Рафаэля Леао ("Милан").

В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнеров и соперников.

Карраскаль подписал полноценное соглашение с ЦСКА перед стартом сезона, до этого он выступал на правах аренды.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА располагается на четвертом месте. Команда Владимира Федотова набрала 48 очков. В весенней части чемпионата красно-синие не проиграли ни одного матча.

Карраскаль принял участие в 22 матчах сезона, забив шесть мячей и отдав две голевые передачи. По ходу сезона у него возникало недопонимание с главным тренером команды.

Ранее Игорь Денисов заявил, что мог бы прямо сейчас без подготовки выйти на поле и выступить не хуже игроков РПЛ.

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