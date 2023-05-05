«Ференцварош» Черчесова второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии

Будапештский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу.

В открывающем 30-й тур матче ближайший преследователь «Ференцвароша», «Кечкемет», уступил со счётом 0:1 «Гонведу», в результате чего лишился возможности догнать по очкам команду Черчесова, которая, таким образом, стала чемпионом страны. Всего в венгерской лиге будет сыграно 33 тура.

Свой первый матч в статусе чемпиона «фроди» проведут завтра, 6 мая, принимая на домашнем поле в Будапеште клуб «Кишварда». Встреча начнётся в 20:45 мск.