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«Ференцварош» Черчесова второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии

Будапештский «Ференцварош», который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов, второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии по футболу.

«Ференцварош» Черчесова второй раз подряд досрочно выиграл чемпионат Венгрии
© РИА Новости

В открывающем 30-й тур матче ближайший преследователь «Ференцвароша», «Кечкемет», уступил со счётом 0:1 «Гонведу», в результате чего лишился возможности догнать по очкам команду Черчесова, которая, таким образом, стала чемпионом страны. Всего в венгерской лиге будет сыграно 33 тура.

Свой первый матч в статусе чемпиона «фроди» проведут завтра, 6 мая, принимая на домашнем поле в Будапеште клуб «Кишварда». Встреча начнётся в 20:45 мск.

В нынешнем сезоне «Ференцварош» принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, где в третьем раунде уступил азербайджанскому «Карабаху». В Лиге Европы клубу удалось добраться до 1/8 финала, где «фроди» проиграли будущему полуфиналисту турнира, леверкузенскому «Байеру».

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