У Модрича есть шансы сыграть в финале Кубка Испании

«Участие Модрича под вопросом. Вчера (в четверг, 4 мая – Прим. «Чемпионата») он тренировался хорошо и без проблем. Сегодня после тренировки мы вместе с ним оценим состояние и посмотрим, сможет ли он сыграть. Пока ощущения хорошие. Если игрок почувствует дискомфорт, мы не будем рисковать, но если болезненных ощущений не будет, он сыграет», – рассказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции.