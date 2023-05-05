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У Модрича есть шансы сыграть в финале Кубка Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может сыграть в финале Кубка Испании с «Осасуной». Игрок приступил к тренировкам, и его состояние тренерский штаб оценит ближе к матчу.

У Модрича есть шансы сыграть в финале Кубка Испании
© Чемпионат.com

«Участие Модрича под вопросом. Вчера (в четверг, 4 мая – Прим. «Чемпионата») он тренировался хорошо и без проблем. Сегодня после тренировки мы вместе с ним оценим состояние и посмотрим, сможет ли он сыграть. Пока ощущения хорошие. Если игрок почувствует дискомфорт, мы не будем рисковать, но если болезненных ощущений не будет, он сыграет», – рассказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, хорватский полузащитник получил травму в матче 31-го тура Ла Лиги с «Жироной» (2:4). После медицинского обследования у Луки диагностировали повреждение подколенного сухожилия.

«Реал» сыграет с «Осасуной» в финале Кубка Испании в субботу, 6 мая, в Севилье на стадионе «Олимпико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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