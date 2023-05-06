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"Ростов" в отсутствии Карпина уступил "Факелу" в РПЛ

Сегодня в рамках 26 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" принимал воронежский "Факел". Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:0.

"Ростов" в отсутствии Карпина уступил "Факелу" в РПЛ
© Газета.Ru

Счет был открыт на 11-й секунде второго тайма. Георгий Гонгадзе скинул на Романа Акбашева, который в одно касание пробил в левый угол от Сергея Песьякова.

За 16 минут до окончания встречи Хызыр Аппаев головой поразил ворота ростовчан, увеличив преимущество своей команды.

Стоит отметить, что тренер "Ростова" Валерий Карпин не смог присутствовать на скамейке запасных из-за дисквалификации в последнем матче против "Спартака".

После 26 игр "Факел" набирает 24 очка и поднимается с 14-й на 13-ю строчку, обгоняя "Пари Нижний Новгород". "Ростов" продолжает находится на второй строчке. Уже завтра команду Валерия Карпина могут сместить ЦСКА или "Спартак" в случае своих побед.

7 мая в 26-м туре РПЛ "Зенит" в Санкт-Петербурге примет "Спартак". Если команда Сергея Семака победит "Спартак", то петербуржцы досрочно станут чемпионами сезона 2022/23 РПЛ.

Ранее Анзор Кавазашвили рассказал, какой результат будет успехом для красно-белых в игре с "Зенитом".

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