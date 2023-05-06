Экс-игрок «Зенита» Халк приобрел самолет

Бразильский футболист Халк, бывший нападающий ФК «Зенит», приобрел самолет Hawker 400XP PS-HLK. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Самолет способен преодолевать расстояния до 2,5 тыс. км, вмещает шесть пассажиров. Его стоимость составляет 7,4 млн евро.

По предварительным данным, на корпус самолета уже нанесен автограф Халка.

Напомним, что Халк играл в составе петербургского клуба в 2012-2016 годах. В его активе участие в 148 матчах, 76 голов и 60 голевых передач. В составе клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Кроме того, он выступал за португальский «Порту», в составе которого выиграл Лигу Европы в 2011 году.