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«Барселона» продаст Ансу Фати в «Вулверхэмптон»

20-летний вингер «Барселоны» Ансу Фати близок к переходу в английский «Вулверхэмптон». Об этом сообщает Diario Sport.

«Барселона» продаст крайнего нападающего
© Betassist

По имеющейся информации, английский клуб заплатит за Ансу Фати € 30 млн, а также отдаст каталонцам полузащитника Рубена Невеша. Сделка должна быть оформлена в июне.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» недовольно публичными высказываниями отца Ансу Фати Боры. Он заявлял, что недоволен «Барселоной» и считает, что Ансу лучше покинуть клуб, поскольку футболист заслуживает больше игрового времени.

Ансу Фати — воспитанник «Барселоны», он находится в структуре команды с девяти лет. В нынешнем сезоне нападающий в 46 матчах забил семь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.

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