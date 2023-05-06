«Барселона» продаст крайнего нападающего

20-летний вингер «Барселоны» Ансу Фати близок к переходу в английский «Вулверхэмптон». Об этом сообщает Diario Sport.

По имеющейся информации, английский клуб заплатит за Ансу Фати € 30 млн, а также отдаст каталонцам полузащитника Рубена Невеша. Сделка должна быть оформлена в июне.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» недовольно публичными высказываниями отца Ансу Фати Боры. Он заявлял, что недоволен «Барселоной» и считает, что Ансу лучше покинуть клуб, поскольку футболист заслуживает больше игрового времени.