Мостовой не заполнил анкету для обучения на лицензию тренера

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой не подал необходимые документы в РФС для обучения на лицензию тренера. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По данным источника, инструкторы академии РФС отправили Мостовому анкету, которую нужно заполнить в кратчайшие сроки, но бывший футболист пока не сделал этого.

54-летний Александр Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес». 4 августа 2022 года Мостовой был назначен главным тренером команды Медиалиги АMC Fights Nights.