Мостовой не заполнил анкету для обучения на лицензию тренера
Экс-футболист сборной России Александр Мостовой не подал необходимые документы в РФС для обучения на лицензию тренера. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, инструкторы академии РФС отправили Мостовому анкету, которую нужно заполнить в кратчайшие сроки, но бывший футболист пока не сделал этого.
54-летний Александр Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игроком он выступал за «Красную Пресню», московский «Спартак», «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес». 4 августа 2022 года Мостовой был назначен главным тренером команды Медиалиги АMC Fights Nights.
Ранее бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой заявил, что на обучение для получения тренерской лицензии необходима сумма в размере 1 млн рублей.