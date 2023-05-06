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Президент "Урала" Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ

Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов выдвинул свою кандидатуру в правление Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС в субботу сообщил президент лиги Александр Алаев.

Президент "Урала" выдвинул свою кандидатуру в правление РПЛ
© ТАСС

"Григорий Викторович Иванов уже выдвинул свою кандидатуру в правление лиги. Другие клубы - пока нет, но времени еще много, потому что это будет по итогам сезона формироваться, перед стартом следующего. Следующее общее собрание будет в ближайшее время по выборам в исполком, потому что объявлена конференция РФС (Российского футбольного союза - прим. ТАСС). Дату определим в самое ближайшее время, там будет только один вопрос, а потом уже будет собрание по итогам чемпионата, там уже будем решать по правлению лиги", - сказал Алаев.

26 апреля прошло общее собрание РПЛ. На нем было решено утвердить новое положение о правлении лиги, в него войдут семь человек, в том числе президент и исполнительный директор РПЛ. Алаев сообщил, что любой клуб может выдвинуть своего представителя, состав правления определится закрытым голосованием.

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