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В «Динамо» ответили на вопрос о возможной реформе формата РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказал мнение о реформе Российской Премьер-Лиги.

В «Динамо» ответили на вопрос о возможной реформе формата РПЛ
© РИА Новости

«Что касается реформы РПЛ, пока нет позиции. Чтобы реформировать РПЛ, нужно учитывать массу различных факторов, начиная с контрактов со спонсорами, которые уже подписаны. Я не могу однозначно ответить на

У нас есть два турнира: реформированный Кубок России, который даёт нам некое свежее дыхание и нечто новое для футболистов и зрителей, а также РПЛ. Если мы посмотрим на все ведущие европейские лиги, то все они играют по одной гладкой системе. При этом они остаются наиболее смотрибельными, коммерчески успешными и привлекательными лигами.

Да, они не находятся в такой ситуации, но здесь вопрос не в системе соревнований, а в качестве клубов, футболистов, судейства. Надо начинать с этого, а не менять формат соревнований», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Загорский.

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