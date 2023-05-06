В «Динамо» ответили на вопрос о возможной реформе формата РПЛ

«Что касается реформы РПЛ, пока нет позиции. Чтобы реформировать РПЛ, нужно учитывать массу различных факторов, начиная с контрактов со спонсорами, которые уже подписаны. Я не могу однозначно ответить на

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