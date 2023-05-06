Смолов реализовал 16-й из 17 пенальти в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов реализовал 16 из 17 пенальти в Российской Премьер-Лиге. Единственный промах с точки Смолов совершил в 2018 году в матче со «Спартаком», сообщает Opta Spotrs.

Напомним, несколько минут назад завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Химки» на своём поле принимали «Динамо». Гости оказались сильнее со счётом 1:0. В компенсированное время второго тайма нападающий «Динамо» Фёдор Смолов реализовал пенальти.

Хозяева играли в меньшинстве с начала второго тайма. На 47-й минуте полузащитник «Химок» Роман Гбане был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.