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Президент «Торпедо» прокомментировал разгромное поражение от «Ахмата»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал поражение команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» со счётом 1:5.

Президент «Торпедо» прокомментировал разгромное поражение от «Ахмата»
© torpedo.ru

«Настроение напряжённое. Ребята после сегодняшней игры подавлены. Все понимают, что результат разочаровывающий. Все понимают, что неделю все работали для того, чтобы всё хорошо получилось, но не удалось. Надо дальше работать», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В следующем матче «Торпедо» сыграет с ЦСКА.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Торпедо» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков после 26 матчей. «Ахмат» находится на пятом месте в чемпионате. Команда набрала 43 очка.

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