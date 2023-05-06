Президент «Торпедо» прокомментировал разгромное поражение от «Ахмата»

«Настроение напряжённое. Ребята после сегодняшней игры подавлены. Все понимают, что результат разочаровывающий. Все понимают, что неделю все работали для того, чтобы всё хорошо получилось, но не удалось. Надо дальше работать», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.