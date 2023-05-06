Кокорин забил 13-й гол в составе «Ариса»

Россиянин продолжает забивать на Кипре.

Российский нападающий Александр Кокорин забил 13-й мяч в составе кипрского клуба «Арис».

31-летний форвард отличился на 40-й минуте матча 33-го тура чемпионата Кипра с АЕКом из Ларнаки. Встреча проходит 6 мая на домашней арене АЕКа. После первого тайма счёт 1:0 в пользу гостей.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. У футболиста действующий контракт с итальянской «Фиорентиной» до лета 2024 года. Срок его аренды истекает в июне 2023 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Кокорин забил 13 мячей и сделал шесть результативных передач. Россиянин занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира, а также является лучшим снайпером своей команды.