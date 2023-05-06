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«Челси» не вылетит в Чемпионшип по итогам сезона

Лондонский «Челси» гарантировал себе место в высшем дивизионе чемпионата Англии на следующий сезон.

«Челси» не вылетит в Чемпионшип по итогам сезона
© Чемпионат.com

В субботу, 6 мая, в 35-м туре Английской Премьер-Лиги «аристократы» в гостях обыграли «Борнмут» со счётом 3:1 благодаря голам Конора Галлахера, Бенуа Бадьяшиля и Жоау Феликса.

После 34 игр подопечные Фрэнка Лэмпарда располагаются на 11-м месте в турнирной таблице, имея в активе 42 балла. Таким образом, «Челси» избежал вылета в Чемпионшип, так как у команд из зоны вылета («Ноттингема» (30 очков), «Эвертона» (29) и «Саутгемптона» (24) не осталось математических шансов опередить синих.

В концовке игры болельщики «Челси» начали скандировать «Мы остаёмся в АПЛ!». В последний раз лондонский клуб выступал во втором дивизионе в 1989 году.

Напомним, это первый полноценный сезон, который «Челси» проводит под руководством нового владельца Тодда Боули.

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