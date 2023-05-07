«Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму» из-за грубой ошибки Де Хеа

«Вест Хэм» на своем поле принимал «Манчестер Юнайтед» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба.

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В составе победителей отличился Саид Бенрахма. В эпизоде с забитым мячом грубо ошибся голкипер манкунианцев Давид Де Хеа. Для испанца это уже четвертый результативный ляп в сезоне.

Таким образом, команда Дэвида Мойеса с 37 очками осталась на 15-й позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хаге находятся на четвертой строчке, имея в своем активе 63 очка.

В следующем туре «Вест Хэм» отправится в гости к «Брентфорду» (14 мая), а «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Вулверхэмптоном» (13 мая).

Чемпионат Англии

35-й тур

«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед» 1:0 (1:0)