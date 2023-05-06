«Зенит» досрочно стал победителем Юношеской футбольной лиги-1

В первых девяти турах соревнования сине-бело-голубые одержали девять побед, создав себе отрыв от ближайших преследователей. В этих встречах были крупно обыграны «Спартак» , «Чертаново» и «Локомотив».

Весеннюю часть ЮФЛ «Зенит» начал с поражения от «Спартака», а досрочную победу в турнире петербуржцы обеспечили в игре с «Динамо», где для этого им была необходима победа. В последний раз «Зенит» побеждал в ЮФЛ в 2021 году, в прошлом сезоне успех праздновали молодые футболисты из «Краснодара», годом ранее — игроки «Чертаново».