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«Зенит» досрочно стал победителем Юношеской футбольной лиги-1

«Зенит» U19 обыграл московское «Динамо» в матче 24-го тура и досрочно стал победителем Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

«Зенит» досрочно стал победителем Юношеской футбольной лиги-1
© ФК «ЗЕНИТ»

В первых девяти турах соревнования сине-бело-голубые одержали девять побед, создав себе отрыв от ближайших преследователей. В этих встречах были крупно обыграны «Спартак», «Чертаново» и «Локомотив».

Весеннюю часть ЮФЛ «Зенит» начал с поражения от «Спартака», а досрочную победу в турнире петербуржцы обеспечили в игре с «Динамо», где для этого им была необходима победа. В последний раз «Зенит» побеждал в ЮФЛ в 2021 году, в прошлом сезоне успех праздновали молодые футболисты из «Краснодара», годом ранее — игроки «Чертаново».

Матчи Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) проводят с 2019 года.

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