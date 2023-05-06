«Бавария» обыграла «Вердер» и упрочила лидерство в Бундеслиге

Мюнхенцы рвутся к титулу.

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В Бремене завершился очередной матч 31-го тура немецкой Бундеслиги. «Вердер» принимал «Баварию».

Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1. На 62-й минуте Серж Гнабри открыл счёт, забив с передачи Джамала Мусиалы. А на 72-й минуте Лерой Зане упрочил лидерство мюнхенцев. Ему ассистировал Нуссер Мазруи.

Хозяева на 87-й минуте отыграли один мяч. Отличился Никлас Шмидт, забивший с передачи Милоша Великовича. Но на большее сил и времени у хозяев не хватило.