Прервалась семиматчевая беспроигрышная серия «Ростова» в РПЛ

В матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» дома уступил «Факелу» со счётом 0:2. Таким образом, прервалась семиматчевая беспроигрышная серия «Ростова» в чемпионате России.

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До этого подопечные Валерия Карпина не знали поражений на протяжении семи игр РПЛ (четыре победы и три ничьих). В этих встречах ростовчанам противостояли «Пари Нижний Новгород» (2:1), «Химки» (1:0), «Торпедо» (2:1), «Оренбург» (2:2), «Зенит» (0:0), «Урал» (3:1) и «Спартак» (1:1).

Последний раз «Ростов» уступал в матче 18-го тура. Тогда команда в родных стенах проиграла «Локомотиву» со счётом 1:3. Это произошло два месяца назад – 4 марта.