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Быстров назвал тренера "Химок" Талалаева плаксой

Бывший полузащитник "Спартака", "Зенита" и сборной России Владимир Быстров эмоционально высказался о поведении главного тренера "Химок" Андрея Талалаева после матча против "Динамо". Тот раскритиковал главного судью встречи Сергея Карасева.

Быстров назвал тренера "Химок" Талалаева плаксой
© РИА Новости

"Это судороги тренера. Необъективно, ни одного момента в точку. После таких интервью Талалаев, видимо, уже в ФНЛ. Ни одного спорного эпизода нет. Посмотри повторы, если ты идешь на пресс конференцию. Там все будет четко. Он сейчас в открытую обвинил судью, что он помог "Динамо", а этого не было. Нечего давать такие пресс конференции, плакса! Это не эмоции, он был спокойный", - передает слова Быстрова "Матч ТВ".

Сегодня "Динамо" вырвало победу у "Химок", забив гол уже в дополнительное время. Нападающий Федор Смолов реализовал пенальти за фол в штрафной на Константине Тюкавине. По ходу матча судья дважды отменял забитые мячи бело-голубых.

После 26 туров "Динамо", набрав 39 очков, поднимается на седьмое место, сравниваясь по очкам с "Оренбургом". Команда Марцела Лички в этом туре играет против ЦСКА. "Химки", набрав 17 очков, занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее игрок "Ростова" Хорен Байрамян заявил, что отсутствие Карпина сказалось на игре против "Факела".

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