Быстров назвал тренера "Химок" Талалаева плаксой

"Это судороги тренера. Необъективно, ни одного момента в точку. После таких интервью Талалаев, видимо, уже в ФНЛ. Ни одного спорного эпизода нет. Посмотри повторы, если ты идешь на пресс конференцию. Там все будет четко. Он сейчас в открытую обвинил судью, что он помог "Динамо", а этого не было. Нечего давать такие пресс конференции, плакса! Это не эмоции, он был спокойный", - передает слова Быстрова "Матч ТВ".