Бензема стал самым титулованным французским футболистом в истории

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал обладателем Кубка Испании и выиграл 33-й трофей в карьере. Об этом сообщает Chroniques Bleues.

За свою карьеру форвард завоевал 25 титулов в составе «Реала», семь – в составе «Лиона» и один с национальной командой Франции. Бензема является самым титулованным французским футболистом в истории.

Напомним, «Реал» в финале Кубка Испании обыграл «Осасуной» со счетом 2:1.

На второй минуте счет в матче открыл нападающий мадридской команды Родриго. На 58-й минуте полузащитник «Осасуны» Лукас Торро сумел сравнять счет на табло. Родриго вновь вывел королевскую команду вперед на 70-й минуте.

Таким образом, «Реал» стал обладателем Кубка Испании. В полуфинале мадридская команды обыграла «Барселону», в четвертьфинале — «Атлетико», а в 1/8 финала — «Вильярреал». «Осасуна» в полуфинале была сильнее «Атлетика», в матче 1/4 финале команда выбила «Севилью», а в 1/8 — «Бетис».