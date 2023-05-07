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«ПСЖ» сделал Лионелю Месси выгодное предложение по продлению контракта — Footmercato

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может остаться во французской команде, с которой у него истекает контракт летом 2023 года. Об этом сообщает Footmercato. По сведениям источника, парижане сделали 35-летнему футболисту выгодное предложение по продлению контракта.

«ПСЖ» сделал Лионелю Месси выгодное предложение по продлению контракта
© чемпионат

Напомним, ранее появилась информация, что Месси был отстранён от тренировок в составе парижского клуба на две недели. Это не было официально подтверждено, но аргентинец в своих соцсетях записал извинение перед персоналом и игроками «ПСЖ».

Отметим, что продолжаются двоякие новости по возможному возвращению 35-летнего Месси в «Барселону». Изначально сообщалось, что сине-гранатовые делают всё, чтобы подписать аргентинца, однако другие источники пишут, что подобный переход всё равно невозможен из-за финансовых возможностей «Барселоны».

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