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"ПСЖ" сделал Месси новое выгодное предложение о продлении контракта

«Пари Сен-Жермен» хочет сохранить аргентинский нападающий Лионеля Месси. Об этом сообщает Foot Mercato.

"ПСЖ" сделал Месси новое выгодное предложение о продлении контракта
© Газета.Ru

Как утверждает источник, парижане сделали 35-летнему футболисту выгодное предложение по продлению контракта.

Напомним, ранее «ПСЖ» отстранил Месси от тренировок с командой на две недели из-за его поездки в Саудовскую Аравию без разрешения. Аргентинец выступил с заявлением и принес извинения игрокам и сотрудникам клуба. Считалось, что Месси уйдет из команды, однако после извинений игрока ситуация с его контрактом может измениться.

ПСЖ» направил привлекательное в финансовом плане предложение. Ответ от игрока еще получен не был.

Всего в текущем сезоне на счету Месси 15 забитых мячей и 15 результативных передач в 28 матчах чемпионата Франции.

В августе 2021 года аргентинец перебрался в «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2023 года. В СМИ сообщалось о возможном переезде чемпиона мира в один из клубов МЛС или Саудовской Аравии. Также уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в «Барселону». Он поддерживает контакт с наставником команды Хави.

Ранее Роналдиньо осудил фанатов «ПСЖ» за свист и оскорбления в адрес Месси.

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