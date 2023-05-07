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Хвича Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи»

Грузину существенно увеличат зарплату.

Хвича Кварацхелия согласился продлить контракт с «Наполи»
© Betassist

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия близок к продлению контракта с неаполитанцами.

По информации авторитетного журналиста Николы Скиры, 22-летний грузин поставит подпись под соглашением, рассчитанным до 3о июня 2028 года, а его зарплата увеличится с €1, 1 млн до €3 млн. Отметим, что нынешний контракт Хвичи с «Наполи» рассчитан до конца сезона-2026/2027.

В нынешнем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в 29 матчах за «Наполи» В Серии А, отметился 12 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Отметим, что грузинский футболист внёс огромный вклад в первое за 33 года чемпионство «Наполи» в чемпионате Италии.

Хвича Кварацхелия стал футболистом «Наполи» летом 2022 года. Неаполитанцы заплатили за грузинского полузащитника батумскому «Динамо» € 10 млн. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость грузина в €85 млн.

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