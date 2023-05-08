Месси получил спортивный «Оскар»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду Laureus World Sports Awards, которую также называют спортивным «Оскаром». Об этом сообщает официальный аккаунт премии в Twitter.

Месси победил в номинации «Спортсмен года». Помимо аргентинца, за награду боролся еще один форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, а также двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен, мировой рекордсмен по прыжкам с шестом Арман Дюплантис, испанский теннисист Рафаэль Надаль и баскетболист «Голден Стэйт Уорриорс» Стефен Карри.

28 февраля Международная федерация футбола признала Месси лучшим игроком 2022 года. Ранее в декабре в составе сборной Аргентины форвард выиграл чемпионат мира в Катаре, победив в финале команду Франции.